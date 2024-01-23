Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

"Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri?" sorusu yanıt buldu. Genç nüfus bir ülke için oldukça önemli verileri işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluşturdu.