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Haberler Yaşam Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı
Giriş Tarihi: 23.01.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 17:55

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle "Gençlik" raporunu yayınlayarak Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illerini de açıkladı. İlk sıradaki il ise görenleri şaşırttı. İşte Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri listesi...

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

"Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri?" sorusu yanıt buldu. Genç nüfus bir ülke için oldukça önemli verileri işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluşturdu.

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

Peki en genç ve en yaşlı şehirler hangileri oldu? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı. İşte il il sıralama...

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Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VE EN YAŞLI ŞEHİRLERİ

81- HAKKARİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 22,0

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

80- ŞIRNAK

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,7

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı

79- SİİRT

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,1

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