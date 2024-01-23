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Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı
Giriş Tarihi: 23.01.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
17:55
Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? Harita yayınlandı: İlk sıradaki il şaşırttı
Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle "Gençlik" raporunu yayınlayarak Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illerini de açıkladı. İlk sıradaki il ise görenleri şaşırttı. İşte Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri listesi...