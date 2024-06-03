Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2023 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,1'ini genç nüfus oluşturdu.