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Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 03.06.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
20:53
Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illerinin hangileri olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2023" raporunu yayınladı. Raporda il il en genç ve en yaşlı iller sıralandı. Türkiye'nin en yaşlı ili Marmara Bölgesi'ndeki o ilimiz oldu. İşte TÜİK'in en son yayınladığı verilere göre Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri...