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Haberler Yaşam Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 03.06.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 20:53

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illerinin hangileri olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2023" raporunu yayınladı. Raporda il il en genç ve en yaşlı iller sıralandı. Türkiye'nin en yaşlı ili Marmara Bölgesi'ndeki o ilimiz oldu. İşte TÜİK'in en son yayınladığı verilere göre Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri...

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2023 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,1'ini genç nüfus oluşturdu.

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Peki en genç ve en yaşlı şehirler hangileri oldu? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı. İşte il il sıralama...

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Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VE EN YAŞLI ŞEHİRLERİ

81- HAKKARİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,5

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

80- ŞIRNAK

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,1

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

79- SİİRT

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,1

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