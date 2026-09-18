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Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:54

Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

TasteAtlas pek çok farklı kategoride, dünyada ve ülke bazında şefler ve kullanıcı oylarıyla listeler hazırlamaya devam ediyor. Türk mutfağı uluslararası arenada pek çok listeye girerken sokak lezzetleri de adından söz ettiriyor. Bu kez Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri kendi arasında yarıştı. Peki, 20 lezzetin yer aldığı listede zirve kimin oldu?

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Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

Türk mutfağı sadece zengin tencere yemekleri veya şerbetli tatlılarıyla değil; günün her saati köşebaşlarından yükselen iştah açıcı kokularıyla, yani o eşsiz sokak kültürüyle de büyük bir şöhrete sahip. İşte o şöhretin sahibi Türkiye'nin en iyi 20 sokak lezzeti:

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

20. BOYOZ

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Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

19. NOHUTLU PİLAV

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Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

18. IZGARA SARDALYA

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

17. ISLAK HAMBURGER

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

16. KUMRU

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

15. KUMPİR

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

14. MİDYE TAVA

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

13. SU BÖREĞİ

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

12. MİDYE DOLMA

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

11. SİGARA BÖREĞİ

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

10. SİMİT

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

9. YUMURTALI PİDE

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

8. ÇİĞ BÖREK

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

7. KÖFTE

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

6. KOKOREÇ

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

5. KOL BÖREĞİ

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

4. GÖZLEME

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

3. TANTUNİ

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

2. LAHMACUN

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

1. DÖNER KEBAP

Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

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Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

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Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

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Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

28. GÜLLAÇ

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