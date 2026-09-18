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Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!
Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:54
Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!
TasteAtlas pek çok farklı kategoride, dünyada ve ülke bazında şefler ve kullanıcı oylarıyla listeler hazırlamaya devam ediyor. Türk mutfağı uluslararası arenada pek çok listeye girerken sokak lezzetleri de adından söz ettiriyor. Bu kez Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri kendi arasında yarıştı. Peki, 20 lezzetin yer aldığı listede zirve kimin oldu?