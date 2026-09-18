Türkiye’nin en iyi sokak lezzetleri 2026: Zirvedeki o efsane tat dünyayı kasıp kavuruyor!

Türk mutfağı sadece zengin tencere yemekleri veya şerbetli tatlılarıyla değil; günün her saati köşebaşlarından yükselen iştah açıcı kokularıyla, yani o eşsiz sokak kültürüyle de büyük bir şöhrete sahip. İşte o şöhretin sahibi Türkiye'nin en iyi 20 sokak lezzeti: