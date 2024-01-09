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Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 11:33

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il...

TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kaydedildi. Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklere kıyasla 5,5 yıl daha uzun olup 81,1 yıl olarak belirlendi. Erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 75,6 yıl oldu. İl bazında incelendiğinde, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip şehir şöyle...

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il...

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il...

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

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Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il...

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il...

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri açıklandı! İlk sırada yer alan il...

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

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