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Türkiye'nin en sağlıklı şehri belirlendi! İlk sıradaki ilimiz herkesi şaşırtacak...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
11:43
Türkiye'nin en sağlıklı şehri belirlendi! İlk sıradaki ilimiz herkesi şaşırtacak...
TÜİK'in 2023 yılında açıkladığı verilere göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 oldu. Kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha fazla yaşadığı görülürken ortalama yaşam süreleri ise 81,1 olarak belirlendi. Erkeklerde ortalama yaşam süresi ise 75,6 yıl oldu. İşte il bazında ortalama yaşam süreleri ve en yüksek ortalamaya sahip o şehir...