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Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:30
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, yaptığı bir araştırma ile Türkiye'nin en yaşanılabilir illerini açıkladı. Listeye o kent damga vururken, sıralamayı belirlerken şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği belirtildi. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...