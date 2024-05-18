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Haberler Yaşam Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:30

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, yaptığı bir araştırma ile Türkiye'nin en yaşanılabilir illerini açıkladı. Listeye o kent damga vururken, sıralamayı belirlerken şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği belirtildi. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi yayınlandı. Forbes tarafından hazırlanan sıralamaya o kentimiz damga vururken, pek çok sürpriz sonuçta ortaya çıktı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir illeri açıklandı! Listeye o kent damga vurdu…

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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