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Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:19
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var
Ünlü ekonomi ve finans dergisi Forbes, dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 'Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini' paylaşan Forbes, listeyi en düşük puandan yükseğe doğru sıralayarak hazırladı. Listenin ilk sırasındaki ilimiz ise dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi.