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Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:19

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Ünlü ekonomi ve finans dergisi Forbes, dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 'Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini' paylaşan Forbes, listeyi en düşük puandan yükseğe doğru sıralayarak hazırladı. Listenin ilk sırasındaki ilimiz ise dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi.

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi, ünlü Forbes dergisi tarafından hazırlandı. 94 başlık altında hazırlanan raporda, şehirler şehirler yaşanabilirlik, inovasyon, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli ve ticaret kabiliyeti verilerine göre sıralandı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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