Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi, ünlü Forbes dergisi tarafından hazırlandı. 94 başlık altında hazırlanan raporda, şehirler şehirler yaşanabilirlik, inovasyon, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli ve ticaret kabiliyeti verilerine göre sıralandı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...