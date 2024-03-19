Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara çeşitli alanlarda yöneltilen sorular ve gelen cevaplar doğrultusunda "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesi oluşturuldu.

Peki ilk sırada hangi il var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri..