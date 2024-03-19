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Haberler Yaşam Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:03

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesini açıkladı. Katılımcılara belirli alanlarda yöneltilen sorular ve cevapları doğrultusunda hazırlanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz dikkat çekti. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte il il o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara çeşitli alanlarda yöneltilen sorular ve gelen cevaplar doğrultusunda "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesi oluşturuldu.

Peki ilk sırada hangi il var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri..

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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