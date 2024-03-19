Haberler
Yaşam
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:03
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde çarpıcı detay! İlk sırada bakın hangi il var...
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesini açıkladı. Katılımcılara belirli alanlarda yöneltilen sorular ve cevapları doğrultusunda hazırlanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz dikkat çekti. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte il il o liste...