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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
16:17
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması
"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İllere göre ankete katılan kişi sayısı farklılık gösterirken, ilk 10'da yer alan şehirlerin sıralaması herkesi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde zirvede hangi ilimiz var? İşte il il IQ seviyesi...