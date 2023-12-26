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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:17

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İllere göre ankete katılan kişi sayısı farklılık gösterirken, ilk 10'da yer alan şehirlerin sıralaması herkesi şaşırttı. Peki Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde zirvede hangi ilimiz var? İşte il il IQ seviyesi...

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Bazı kriterlerin dikkate alındığı ankette, katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi. İllere göre katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede; ilk 10'da yer alan şehirler dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte 81 ilin IQ seviyesi...

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

78- Artvin

95.36

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