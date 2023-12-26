Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada hangi il var? İşte il il IQ sıralaması

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Bazı kriterlerin dikkate alındığı ankette, katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi. İllere göre katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede; ilk 10'da yer alan şehirler dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte 81 ilin IQ seviyesi...