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Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi davasında karar çıktı!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:37
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
08:38
Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi davasında karar çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu olay Kocaeli'de yaşanmıştı. 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, tutuksuz sanıklar ise beraat etti...