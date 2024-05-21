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Haberler Yaşam Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:03

Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

Türkiye'de en az hangi isim kullanıyor? sorusu yanıt buldu. TÜİK tarafından 81 il genelinde yapılan bir araştırma sonucunda 2023 verilerine göre isim haritası yayınlandı. Her ilde yaygınlığı en az isimler listelendi. Sonuçlar şaşırttı. O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Sizin de isminiz en az kullanılan isimler listesinde olabilir. O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Peki sizin şehrinizde en az kullanılan kadın ve erkek ismi hangisi? Sizin isminiz hangi şehirde en az kullanıyor? İşte Türkiye'nin isim haritası

Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

"Türkiye'de en az kullanılan isimler" listesi açıklandı. 81 ilde TÜİK verilerine göre yapılan isim haritası sonucu şaşırttı. Bazı isimler o şehirlerde neredeyse hiç kullanılmadı. Bazı sonuçlar sizi çok şaşırtacak. İşte Türkiye'nin isim haritası:

Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

81 ilde en az kullanılan kadın ve erkek isimlerini sizler için derledik. İşte güncel liste:

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Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

Düzce – Sevgi, Onur

Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

Osmaniye- Salih, Kübra

Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

Kilis – Hamide, Uğur

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