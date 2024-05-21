Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir

"Türkiye'de en az kullanılan isimler" listesi açıklandı. 81 ilde TÜİK verilerine göre yapılan isim haritası sonucu şaşırttı. Bazı isimler o şehirlerde neredeyse hiç kullanılmadı. Bazı sonuçlar sizi çok şaşırtacak. İşte Türkiye'nin isim haritası: