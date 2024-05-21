Haberler
Yaşam
Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:03
Türkiye’nin isim haritası açıklandı: 81 ilde en az hangi isim kullanıyor? Sizin isminiz de listede olabilir
Türkiye'de en az hangi isim kullanıyor? sorusu yanıt buldu. TÜİK tarafından 81 il genelinde yapılan bir araştırma sonucunda 2023 verilerine göre isim haritası yayınlandı. Her ilde yaygınlığı en az isimler listelendi. Sonuçlar şaşırttı. O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Sizin de isminiz en az kullanılan isimler listesinde olabilir. O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Peki sizin şehrinizde en az kullanılan kadın ve erkek ismi hangisi? Sizin isminiz hangi şehirde en az kullanıyor? İşte Türkiye'nin isim haritası