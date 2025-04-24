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Türkiye'nin konuştuğu genç o anları anlattı! "Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım..."
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
15:22
Türkiye'nin konuştuğu genç o anları anlattı! "Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım..."
İstanbul'da 23 Nisan 2025'te saat 12:49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe yol açtı. Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, deprem anında yaşadığı panikle birinci kattaki evinin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç, Kahramanmaraş deprem travmasının etkisiyle hareket ettiğini anlattı