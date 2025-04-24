Türkiye'nin konuştuğu genç o anları anlattı! "Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım..."

"ARABA SAHİBİ DE YAN KOMŞUMUZ"

Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için" dedi.