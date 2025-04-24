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Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:22

Türkiye'nin konuştuğu genç o anları anlattı! "Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım..."

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te saat 12:49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe yol açtı. Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, deprem anında yaşadığı panikle birinci kattaki evinin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen genç, Kahramanmaraş deprem travmasının etkisiyle hareket ettiğini anlattı

DHA
Türkiye’nin konuştuğu genç o anları anlattı! Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım...

İstanbul'da dün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, 3 katlı binanın birinci katından aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, düşmeden önce kırık olan ayağının üzerine düştü. Kızılaslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Türkiye’nin konuştuğu genç o anları anlattı! Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım...

'DEPREM SIRASINDA UYUYORDUM, HAVADA UYANDIM'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kızılaslan, "Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Deprem olduğu sırada ben uyuyordum. Ayağımda alçı yok ama kırıktı ayağım.

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Türkiye’nin konuştuğu genç o anları anlattı! Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım...

En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımı farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım.

O ANLAR KAMERADA!

Deprem anında arabanın üstüne atlamıştı: 'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum' | Video

Türkiye’nin konuştuğu genç o anları anlattı! Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım...

Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum" dedi. Kendimi yere attım. Komşular yardım etti.

Türkiye’nin konuştuğu genç o anları anlattı! Deprem sırasında uyuyordum havada uyandım...

"ARABA SAHİBİ DE YAN KOMŞUMUZ"

Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için" dedi.