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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
15:50
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ünlü estetikçi ve yazarın 16 yaşındaki oğlu T.C., 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu kazada, T.C.'nin annesiyle birlikte Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili açıklama yaptı.