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Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:50

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ünlü estetikçi ve yazarın 16 yaşındaki oğlu T.C., 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu kazada, T.C.'nin annesiyle birlikte Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili açıklama yaptı.

Deniz YUSUFOĞLU
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğulları T.C., 1 Mart gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lüks cipiyle çarpmıştı.

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

Çarpma sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişinin de yaralamıştı. Ehliyetsiz çocuğun, yazar annesi Eylem Tok'un olay yerine gelerek yaralılara ait cep telefonlarını alıp oğlunu kaza yerinden kaçırmıştı.

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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

Anne Tok, oğlu T.C.'i alarak Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

Açıklamada, 1 Mart gecesi 23:50'de 18 yaşından küçük olan T. C.'nin 34 EEG 06 plaka sayılı araç ile seyir halinde iken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulundu.

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