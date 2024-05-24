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Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:21
Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!
Bursa'da psikolojik sorunları olan Atakan A., iddiaya göre ev sahibine kızdı! Doğal gaz borularını spiralle keserek oturduğu daireyi patlattı! Apartmandaki diğer evler kullanılamaz hale gelirken yoğun bakımda tedavisi süren kiracı Atakan A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.