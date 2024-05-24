Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI!

Boruları spiral yardımıyla kesmesiyle birlikte evde gaz sıkışması yaşandı ve büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.