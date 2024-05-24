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Haberler Yaşam Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:21

Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

Bursa'da psikolojik sorunları olan Atakan A., iddiaya göre ev sahibine kızdı! Doğal gaz borularını spiralle keserek oturduğu daireyi patlattı! Apartmandaki diğer evler kullanılamaz hale gelirken yoğun bakımda tedavisi süren kiracı Atakan A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İHA
Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

Türkiye'nin konuştuğu olay, salı günü akşam saatlerine doğru merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen ve 3 katlı binanın giriş katında 1 yıldır kirada oturan Atakan A., oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı.

Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

BÜYÜK PATLAMA YAŞANDI!

Boruları spiral yardımıyla kesmesiyle birlikte evde gaz sıkışması yaşandı ve büyük bir patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin büyük bir gürültüyle duyduğu ses olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. Cam ve kapıların paramparça olduğu olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

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Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Doğal gazın sıkışmasıyla büyük bir patlama yaşanırken, mahalle sakinleri panik halinde sokağa döküldü ve olan biteni anlamaya çalıştı. Kiracı Atakan A. ise patlamayla birlikte yanarak yaralandı.

Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan Yanık Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Atakan A.'nın 2 gün yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındığı bildirildi.

Türkiye’nin konuştuğu kiracı hakkında yeni gelişme: Ev sahibine kızıp daireyi havaya uçurmuştu!

SİTENİN BAHÇESİNDE KALIYORLAR!

Olay sonrası evlerine giremeyen bina sakinlerinden kimi kızının yanına kimi de oğlunun yanına giderek geceyi geçiriyor. Kendilerine kalacak yer bulamayanlar ise geceyi sitenin bahçesinde sandalye üzerinde geçiriyor. Mağdur olan onlarca kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yine evlerinin önüne gelerek beklemeye başlıyor.

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