Türkiye'nin yeni ve güncel koronavirüs risk haritası! Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi? İşte korona haritası!

Kabine Toplantısı ve Türkiye geneli il il koronavirüs risk haritası tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İl il renk kodlarıyla belirlenmiş haritaya göre kentlerde yeni normalleşme adımları atılacak ya da kısıtlamalar artırılacak. Özellikle 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar mavi renkli düşük riskli il kategorisine girebilme ümidinde ama bu durumun gerçekleşmesinin bir hayli zor olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.