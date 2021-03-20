Türkiye'nin yeni ve güncel koronavirüs risk haritası! Düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi? İşte korona haritası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.
EN SON KABİNE TOPLANTISI 1 MART'TAYDI
Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grubuna göre alınan normalleşme kararlarının her iki haftada bir düzenleneceği açıklandı.