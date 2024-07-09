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TÜRKSAT 6A nedir, özellikleri nelerdir, ne işe yarar? İşte Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A özellikleri
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:54
TÜRKSAT 6A nedir, özellikleri nelerdir, ne işe yarar? İşte Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A özellikleri
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A Temmuz saat 02:30'da Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatıldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın uzaya fırlatılmasının ardından araştırılmaya başladı. Uydunun faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Pek, Türksat 6A nedir, özellikleri nelerdir, ne işe yarar?