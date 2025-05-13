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Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:22
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), kuruluşunun 100. yılı kapsamında ülke genelinde 1685 daimi işçi istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkşeker'in farklı fabrikalarında görev alacak personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirildi. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?