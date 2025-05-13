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Haberler Yaşam Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:22

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), kuruluşunun 100. yılı kapsamında ülke genelinde 1685 daimi işçi istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkşeker'in farklı fabrikalarında görev alacak personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirildi. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), belirlenen plan çerçevesinde 1685 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimi sürecine çevrildi. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?

TÜRKŞEKER 1685 DAİMİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 14 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşçiler fabrika ve tesislerde istihdam edilecek.

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Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkşeker'in 1.685 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak başvuru süreci kapsamında yayımlanan ilanda, 1 No'lu listede yer alan adayların, 29 Nisan 2025 Salı gününden başlayarak 6 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine gerekli belgeleri teslim etmeleri gerektiği belirtilmişti. Kura çekim tarihine ilişkin açıklamanın, belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?

TÜRKŞEKER 1685 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER
Ağrı:73
Ankara:196
Burdur:130
Elazığ:45
Erciş:79
Ereğli:158
Eskişehir:148
Ilgın:132
Kars:56
Kastamonu:101
Malatya:83
Susurluk:121
Uşak:115
Yozgat:129
Şeker Enstitüsü:20
Ankara Makine:16
Eskişehir Makine:31
Turhal Makine:11
Afyon İmalat:13
EMAF:28

Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?