Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi takvimi sorgulanıyor! Türkşeker kura çekimi ne zaman?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkşeker'in 1.685 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak başvuru süreci kapsamında yayımlanan ilanda, 1 No'lu listede yer alan adayların, 29 Nisan 2025 Salı gününden başlayarak 6 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine gerekli belgeleri teslim etmeleri gerektiği belirtilmişti. Kura çekim tarihine ilişkin açıklamanın, belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.