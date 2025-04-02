TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

TÜRASAŞ, 776 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, toplamda 776 kişilik bir kadro oluşturulacak. Alınacak işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirsiz süreli sözleşmeyle istihdam edilecekler. Adaylar yalnızca İŞKUR platformu üzerinden başvuru yapabilecek ve her aday sadece bir il ile bir meslek grubuna başvuruda bulunma hakkına sahip olacak. Peki, TÜRASAŞ personel alımı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, ayrıntılar...