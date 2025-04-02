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Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:45

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), 2025 yılında 776 yeni işçi alımı yapacağını kamuoyunun bilgisine sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan TÜRASAŞ, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki bölge müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere personel alımı için başvuru işlemleri başladı. Başvuru işlemlerinin İŞKUR aracılığı ile tamamlanacağı ilanda belirtildi. Peki, TÜRASAŞ'ın 776 işçi alımı başvuruları hangi tarihlerde ve başvuru koşulları neler?

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

TÜRASAŞ, 776 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, toplamda 776 kişilik bir kadro oluşturulacak. Alınacak işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirsiz süreli sözleşmeyle istihdam edilecekler. Adaylar yalnızca İŞKUR platformu üzerinden başvuru yapabilecek ve her aday sadece bir il ile bir meslek grubuna başvuruda bulunma hakkına sahip olacak. Peki, TÜRASAŞ personel alımı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak.

Adaylar başvuru işlemlerini 2-7 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecekler.

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TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular 2 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden esube.iskur.gov.tr adresi aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecektir. Her aday yalnızca bir meslek dalı ve işyeri için başvuru yapma hakkına sahip olacaktır.

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuru sürecinin ardından adayların, belirlenen tarihler arasında belgelerini ilgili bölge müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında teslim edilmesi gereken belgeler şunlar:

Diploma fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?

KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

İş başvuruları ve alımlarla ilgili duyurular, TÜRASAŞ'ın resmi internet sitesi olan www.turasas.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruların ardından, seçilecek adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecektir. Kura çekimi 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılacaktır.

Kura sonuçları ve kesin liste 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecektir. Kura sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için itiraz süreci 28-29 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.