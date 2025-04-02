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TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
13:45
TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! TÜRASAŞ personel alımı şartları neler, nereden ve nasıl başvurulur?
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), 2025 yılında 776 yeni işçi alımı yapacağını kamuoyunun bilgisine sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan TÜRASAŞ, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki bölge müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere personel alımı için başvuru işlemleri başladı. Başvuru işlemlerinin İŞKUR aracılığı ile tamamlanacağı ilanda belirtildi. Peki, TÜRASAŞ'ın 776 işçi alımı başvuruları hangi tarihlerde ve başvuru koşulları neler?