TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen her sınavda olduğu üzere TUS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyecek.