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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
14:00
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem 23 Mart tarihinde gerçekleşti. Nisan ayında açıklanacak ilk dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM konuyla ilgili net tarih verdi. TUS sınav sonuçları sorgulama işlemleri gelecek hafta hız kazanacak. Peki, 2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilir?