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Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:00

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem 23 Mart tarihinde gerçekleşti. Nisan ayında açıklanacak ilk dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM konuyla ilgili net tarih verdi. TUS sınav sonuçları sorgulama işlemleri gelecek hafta hız kazanacak. Peki, 2025 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilir?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi

TUS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Doktor adayları 1. dönem sınav sonuçları için bekliyor. 2. dönem sınavı ise Ağustos ayında gerçekleşecek. Peki, 2025 TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan tarihinde ilan edilecek.

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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen her sınavda olduğu üzere TUS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyecek.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

17.08.2025 tarihinde gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem için başvurular 2-9 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru günü ise 16 Temmuz olacak. Öte yandan sınavın sonuçları 12.09.2025 tarihinde belli olacak.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2025 TUS 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama tarihi
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