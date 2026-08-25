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Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:20
Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları
Star TV'nin yeni sezondaki yapımı Tuzlu Kahve dizisi için geri sayım başladı. Televizyon tutkunları, nostaljik aile komedisi ile romantik dramı buluşturan yapımın yayın gününü ve saatini merak ediyor. Çekimleri tam gaz devam eden projenin son fragmanında yayın tarihi açıklandı. İşte, Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları.