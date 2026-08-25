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Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:20

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları

Star TV'nin yeni sezondaki yapımı Tuzlu Kahve dizisi için geri sayım başladı. Televizyon tutkunları, nostaljik aile komedisi ile romantik dramı buluşturan yapımın yayın gününü ve saatini merak ediyor. Çekimleri tam gaz devam eden projenin son fragmanında yayın tarihi açıklandı. İşte, Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları.

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Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları

Tuzlu Kahve dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. İstanbul'un iki farklı dünyasından gelen ailelerin çatışmasını eğlenceli dille ele alan yapım, ekranlarda özlenen sıcak mahalle ve aile bağlarını yeniden izleyiciye sunacak.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Televizyon izleyicilerinin yanıtını en çok merak ettiği "Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak?" sorusu netlik kazandı. Star TV tarafından tanıtım fragmanı yayımlanan yapımın, 1 Eylül 2026 Salı günü ekranlarda olacağı duyuruldu.

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Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?

Dizi, romantik komedi unsurlarını aile dramasıyla harmanlayan bir hikayeyi merkeze alıyor. İstanbul'un varlıklı ve köklü ailelerinden birinin torunu olan Derin (Eda Ece) ile uzun yıllar sonra Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yapan holding veliahtı Mehmet'in (Buğra Gülsoy) yollarının kesişmesi olayların fitilini ateşliyor.

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Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları

Evlilik kararı alan genç çift, gelenekleri ve sosyal konumları bambaşka olan iki aileyi aynı masada buluşturmak zorunda kalıyor.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

NEBAHAT ÇEHRE - FERYAL İPEKLİ

EDA ECE - DERİN KUTAYGİL

BUĞRA GÜLSOY - MEHMET AYDINOĞLU

BİNNUR KAYA - HATUN AYDINOĞLU

ŞEVVAL SAM - CANDAN AYDINOĞLU

YASEMİN ERGENE - ELİT İPEKLİ

CEREN MORAY - AYBÜKE

ENİS ARIKAN - TAYLAN KUTAYGİL

SARP APAK - MURAT AYDINOĞLU

HATİCE ASLAN - NERMİN DESTAN

NERGİS KUMBASAR - TİRAJE KUTAYGİL

MELİS FİS - İPEK AYDINOĞLU

İREM KAHYAOĞLU - MERYEM

NAZLI TOSUNOĞLU - ŞENGÜL

NAZLI SENEM ÜNAL - MELODİ

ELİT ANDAÇ ÇAM - BESTE

ŞEYLA HALİS - İRMA

GÖKÇE ÖZYOL - ADEM

CENGİZ BOZKURT - ÜNVER İPEKLİ

NEVRA SEREZLİ - SİTARE KUTAYGİL

SETTAR TANRIÖĞEN - OSMAN

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Star TV Tuzlu Kahve konusu ve oyuncuları
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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