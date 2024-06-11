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TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
14:00
TV yayın akışı 11 Haziran 2024 Salı listesi ile ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bazı diziler final yaparak ekranlara veda etti. Bazı diziler ise sezon finali ile ekran macerasına ara verdi. Bu nedenle izleyiciler bugün TV'de neler var diye merak ediyor. Kanallarda sevilen programlar, diziler ve filmler izleyicisiyle buluşacakken Survivor heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor Peki, bugün hangi diziler var? İşte, 11 Haziran 2024 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!