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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:00

TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

TV yayın akışı 11 Haziran 2024 Salı listesi ile ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bazı diziler final yaparak ekranlara veda etti. Bazı diziler ise sezon finali ile ekran macerasına ara verdi. Bu nedenle izleyiciler bugün TV'de neler var diye merak ediyor. Kanallarda sevilen programlar, diziler ve filmler izleyicisiyle buluşacakken Survivor heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor Peki, bugün hangi diziler var? İşte, 11 Haziran 2024 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de neler var sorusuna yanıt arıyor. 11 Haziran 2024 Salı ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film ve programlar izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün kanallarda neler, hangi programlar olacak? İşte, 11 Mayıs 2024 Salı TV yayın akışı listesi...

TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

11 HAZİRAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Arka Sokaklar
03:30 Yerli Sinema Adalı Kız

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TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Sohie'nin Rüyası
22:20 Kuruluş Osman
01:20 Yabancı Sinema Sohie'nin Rüyası

TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Ketenpere
22:30 Yerli Sinema Ketenpere
00:30 İstanbullu Gelin

TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2024: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı listesi!

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu

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