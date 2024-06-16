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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
Giriş Tarihi: 16.06.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 18:41

TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

Bayramı evlerinde geçirenler TV yayın akışı araştırmasın başladı. Bugün TV'de ne var sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam kanallarda diziler, yarışma programları, filmler ve bayrama özel eğlence programları yer alacak. Ayrıca TV8 ekranlarnda yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye yer alıyor. İzleyiciler ekranları başında yerlerini aldı. Peki bugün TV'de ne var? İşte 16 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT1, Show, Star, Kanal D

TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

Kanalların yayın akışı programı güncellendi. Bayram nedeniyle bayrama özel programlar, diziler ve filmler ekranlarda yer alacak. Kurban Bayramı'nı evinde geçirenler ekranları başında yerini aldı. Peki bugün TV'de ne var? İşte TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Babam / Yerli Sinema
14:00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
15:50 Alan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan

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TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik

TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sucu Kamil
16:00 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
02:00 Baba Ocağı

TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Çarkıfelek

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