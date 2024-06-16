TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Babam / Yerli Sinema

14:00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema

15:50 Alan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan