Haberler
Yaşam
TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de ne var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
Giriş Tarihi: 16.06.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
18:41
Bayramı evlerinde geçirenler TV yayın akışı araştırmasın başladı. Bugün TV'de ne var sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam kanallarda diziler, yarışma programları, filmler ve bayrama özel eğlence programları yer alacak. Ayrıca TV8 ekranlarnda yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye yer alıyor. İzleyiciler ekranları başında yerlerini aldı. Peki bugün TV'de ne var? İşte 16 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT1, Show, Star, Kanal D