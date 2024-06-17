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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:36

TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

Bayramı evlerinde geçirenler TV yayın akışı araştırmasın başladı. Bugün TV'de ne var sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam kanallarda diziler, yarışma programları, filmler ve bayrama özel eğlence programları yer alacak. Ayrıca TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye yer alıyor. İzleyiciler ekranları başında yerlerini aldı. Peki bugün TV'de ne var? İşte 17 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT1, Show, Star, Kanal D

TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8

Kanalların yayın akışı programı güncellendi. Bayram nedeniyle bayrama özel programlar, diziler ve filmler ekranlarda yer alacak. Kurban Bayramı'nı evinde geçirenler ekranları başında yerini aldı. Peki bugün TV'de ne var? İşte TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Alan
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Mutfak Bahane
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Alan
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TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 HAZİRAN)
07.40 - Kara Tahta
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Romanya-Ukrayna"
18.00 - Ana Haber
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Belçika-Slovakya"
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Avusturya-Fransa"
TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
KANAL D YAYIN AKIŞI (17 HAZİRAN)
07:00 - Afili Aşk
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Gırgıriye'de Cümbüş
15:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Turnike
22:30 - Çok Akustik
TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV’de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
SHOW TV YAYIN AKIŞI (17 HAZİRAN)
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
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