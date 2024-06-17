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TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:36
TV YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN | Bayrama özel programlar… Bugün TV'de neler var, hangi yapımlar var? ATV, TRT1 Kanal D, Show , Star, TV8
Bayramı evlerinde geçirenler TV yayın akışı araştırmasın başladı. Bugün TV'de ne var sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam kanallarda diziler, yarışma programları, filmler ve bayrama özel eğlence programları yer alacak. Ayrıca TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Masterchef Türkiye yer alıyor. İzleyiciler ekranları başında yerlerini aldı. Peki bugün TV'de ne var? İşte 17 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT1, Show, Star, Kanal D