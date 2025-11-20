Türkiye'nin en iyi haber sitesi
TV YAYIN AKIŞI 20 KASIM 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:54

TV YAYIN AKIŞI 20 KASIM 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

Ulusal televizyon kanallarının 20 Kasım tarihli yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, akşam saatlerinde hangi dizi, yarışma ve programların ekrana geleceğini merak ediyor. Kanallar, gün boyunca yayınlayacakları içerikleri detaylı akış listeleriyle duyurdu. Peki, 20 Kasım Çarşamba günü TV'de hangi yapımlar izleyiciyi bekliyor?

20 Kasım tarihli TV yayın akışı listeleri izleyiciyle paylaşıldı. Ulusal kanallar, günün sabah kuşağından prime time'a kadar tüm programlarını açıkladı. Dizilerden yarışmalara, haber bültenlerinden eğlence programlarına kadar birçok içerik ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki bugün TV'de ne var?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 - Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 - Kuruluş Orhan
04:00 - Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eşref Rüya /Tekrar
23:15 - Uzak Şehir
02:00 - Siyah Beyaz Aşk
04:00 - Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 - Sandık Kokusu
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Veliaht/Yeni Bölüm
00:15 - Kızılcık Şerbeti/Tekrar
02:45 - Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı
05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 - Kalk Gidelim
09:15 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Taşacak Bu Deniz
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Cennetin Çocukları
23:05 - Mehmed: Fetihler Sultanı
01:45 - Taşacak Bu Deniz
04:20 - Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

