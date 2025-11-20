TV YAYIN AKIŞI 20 KASIM 2025 | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

20 Kasım tarihli TV yayın akışı listeleri izleyiciyle paylaşıldı. Ulusal kanallar, günün sabah kuşağından prime time'a kadar tüm programlarını açıkladı. Dizilerden yarışmalara, haber bültenlerinden eğlence programlarına kadar birçok içerik ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki bugün TV'de ne var?