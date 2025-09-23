TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

23 Eylül 2025 Salı gününe ait televizyon yayın akışı belli oldu. Ekranların sevilen dizileri Gözleri Karadeniz ve Kral Kaybederse yeni bölümleriyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Akşam saatlerini TV başında değerlendirmek isteyenler ise "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2025 TV yayın akışı.