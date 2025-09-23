Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:04

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 23 Eylül 2025 TV yayın akışı açıklandı. Popüler dizilerin yeni sezon bölümleri ve sevilen yapımlar bu akşam ekranda olacak. Gözleri Karadeniz ve Kral Kaybederse dizileri prime time kuşağında öne çıkıyor. İşte kanallara göre detaylı TV yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

23 Eylül 2025 Salı gününe ait televizyon yayın akışı belli oldu. Ekranların sevilen dizileri Gözleri Karadeniz ve Kral Kaybederse yeni bölümleriyle bu akşam izleyicilerin karşısına çıkıyor. Akşam saatlerini TV başında değerlendirmek isteyenler ise "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2025 TV yayın akışı.

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

06.00 – Ateş Kuşları

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Aşk ve Gözyaşı

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Gözleri Karadeniz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.30 – Arka Sokaklar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Kılıbık

21.45 – Arka Sokaklar

00.45 – Kılıbık

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.25 – Kara Tahta

09.15 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.10 -Teşkilat

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – İstanbullu Gelin

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Kral Kaybederse

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Gel Konuşalım

05:00 Oynat Bakalım

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı