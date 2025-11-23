TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

Ulusal televizyon kanallarının 23 Kasım yayın akışı açıklandı. Günün hangi saatinde hangi dizinin, yarışmanın veya programın ekrana geleceğini merak eden izleyiciler, akşam yayınlarını yakından takip ediyor. Kanallar tarafından duyurulan güncel akış listeleri gün boyunca izleyiciye rehber oluyor. Peki, 23 Kasım Pazar günü TV ekranlarında hangi yapımlar var?