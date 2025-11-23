Türkiye'nin en iyi haber sitesi
TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 13:50

TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

23 Kasım tarihli TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Ulusal kanalların gün boyunca ekrana getireceği dizi, film ve yarışma programları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yer aldığı araştırılmaya başlanırken, kanal kanal güncel yayın akışları merak ediliyor. İşte 23 Kasım Pazar TV yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

Ulusal televizyon kanallarının 23 Kasım yayın akışı açıklandı. Günün hangi saatinde hangi dizinin, yarışmanın veya programın ekrana geleceğini merak eden izleyiciler, akşam yayınlarını yakından takip ediyor. Kanallar tarafından duyurulan güncel akış listeleri gün boyunca izleyiciye rehber oluyor. Peki, 23 Kasım Pazar günü TV ekranlarında hangi yapımlar var?

TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 - ATV'de Hafta Sonu
10.00 - Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11.30 - Kuruluş Orhan
14.20 - Oflu Hoca Trakya'da/Yerli Sinema
16.00 - Gözleri Karadeniz
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Kim Milyoner Olmak İster
00:20 - Gözleri Karadeniz
TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 - Yabancı Damat
08.30 - Konuştukça
09.45 - Magazin D Pazar
13.00 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 - Arda İle Omuz Omuza
14.45 - Güller ve Günahlar
18.30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 - Titanik
23.45 - Arka Sokaklar

TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 - İşte Hayat
10.00 - Pazar Sürprizi
13.00 - Şaşkın Damat
15.30 - Veliaht/Tekrar
18.25 - Hafta Sonu Ana Haber
20.00 - Bereketli Topraklar/Yeni Bölüm
23:45 - Veliaht/Tekrar
02.45 - Şaşkın Damat
TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 - İstanbullu Gelin
09.00 - Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 - Tülin Şahin İle Moda
12.00 - Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15.30 - Kral Kaybederse
19.00 - Star Haber
20.00 - Çarpıntı/Yeni Bölüm
00.15 - Sahipsizler/Tekrar
TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 - Oynat Bakalım
08.45 - Gençlik Rüzgarı
10.00 - Gazete Magazin
14.15 - İtiraf Et
16.15 - MasterChef Türkiye
20.00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM 2025 PAZAR | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 - İstiklal Marşı
05:45 - Yedi Numara
06:30 - Ege'nin Hamsisi
09:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 - Enine Boyuna (Canlı)
13:00 - Yurda Dönüş
14:05 - Gönül Dağı
17:30 - Kod Adı Kırlangıç
19:00 - Ana Haber (Canlı)
20:00 - Teşkilat
00:15 - 3'Te 3