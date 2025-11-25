Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:33

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

25 Kasım Salı gününe ait TV yayın akışı belli oldu. Ulusal kanalların gün boyunca ekrana taşıyacağı diziler, filmler, yarışma programları ve özel yapımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle akşam kuşağında hangi programların yer aldığı merak edilirken, kanalların güncel yayın planı araştırma konusu oldu. İşte 25 Kasım Salı TV yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

25 Kasım Salı gününe ait ulusal kanalların yayın akışı listeleri duyuruldu. İzleyiciler, gün içinde hangi programın, dizinin ya da yarışmanın ekranda olacağını merak ederken özellikle akşam kuşağı yapımları yoğun ilgi görüyor. Kanallar tarafından açıklanan güncel yayın planı, televizyon izleyicilerine gün boyunca rehber niteliği taşıyor. İşte 25 Kasım TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Aldatmak
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gözleri Karadeniz
00:20 - Kuruluş Orhan
03:00 - Kardeşlerim

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:38 – İstiklal Marşı
05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:40 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
01:25 - Cennetin Çocukları
03:55 - Seksenler
04:25 - Lingo Türkiye

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Postacı
21:45 - Postacı
23:30 - Ben Efsaneyim
01:30 - Ben Efsaneyim
03:00 - Siyah Beyaz Aşk
05:00 - Üç Kız Kardeş07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 - Sandık Kokusu
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bahar
00:15 - Veliaht
02:45 - Kızılcık Şerbeti

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kiralık Aşk
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Kral Kaybederse
00:15 - Sahipsizler
02:30 - Yüksek Sosyete
04:00 - Hanım Köylü
05:30 - Söz

TV YAYIN AKIŞI 25 KASIM 2025 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? İşte kanalların güncel yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
01:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım