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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:18

TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV

Ekran başında vakit geçirmeyi sevenler için 8 Nisan 2025 Salı günü televizyon kanallarında neler var merak konusu. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanallar gün boyu dizi, film ve programlarla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bugün hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? İşte günün TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV

Salı akşamını evde dinlenerek geçirmeyi planlayan izleyiciler, bugünkü televizyon yayınlarını merak ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışında bugün hangi diziler, filmler ve programlar yer alıyor? İşte 8 Nisan Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV

TRT 1 YAYIN AKIŞI (8 NİSAN)

08.45 - Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Kod Adı Kırlangıç
14.25 - Masumlar Apartmanı
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

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TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV

ATV YAYIN AKIŞI (8 NİSAN)

08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Bir Gece Masalı

TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 NİSAN)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV

SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 NİSAN)

08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Bahar