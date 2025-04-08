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TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
09:18
TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2025 SALI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star YV
Ekran başında vakit geçirmeyi sevenler için 8 Nisan 2025 Salı günü televizyon kanallarında neler var merak konusu. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanallar gün boyu dizi, film ve programlarla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bugün hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? İşte günün TV yayın akışı…