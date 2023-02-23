Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.02.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 12:39

Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

Dizi ve programlar deprem nedeniyle bir süredir yayınlanmazken, bugünün yayın akışları merak ediliyor. 23 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan tüm yapımları haberimizde topladık. İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi herkesi derinden etkilediği gibi kanallarda da bu süreçte yalnızca ortak yayınlarla depreme dair gelişmeler paylaşılmıştı. Hal böyleyken ise "23 Şubat 2023 Bugün Star TV, Kanal D, Show, Atv, tv8 yayın akışı ile bu akşam televizyonda neler var?" soruları da merak konusu haline geldi. İşte Kanal D, Show, Atv, tv8, TRT1, Star Tv gibi kanalların tv yayın akışı listesi…

Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

KANAL D

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)

SHOW TV

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zor "Bir" Saat (Yabancı Sinema)

21:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

STAR TV

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Ana Haber

20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)

21:30 Kuşatma

ATV

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

22:45 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 23 Şubat 2023 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

TRT1

15:35 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

TV 8

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Konferans Ligi FC Bassel-Trabzonspor

SON DAKİKA