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Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 13:50

Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter ile ilgili son gelişmeler gündeme geliyor. Son olarak Twitter Blue kullancılara sunduğu özellikler merak ediliyor. Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" seçeneği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecekler. Peki Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

Twitter Blue ile ilgili olarak milyonlarca kullanıcı araştırma yapıyor. Ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığı bilinen Twitter Blue ücreti merak konusu oldu. Twitter'ın bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacağı ve isteyen kullanıcıların bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebileceği belirtildi. Peki Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

TWİTTER BLUE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE NASIL KULLANILIR?

İlk olarak ABD ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Aylık 30 TL'ye mâl olan yeni abonelik hizmeti Twitter Blue, kaydedilmiş tweetleri düzenlemek için yer imi klasörleri, uzun ileti dizilerini kaldıran bir 'okuma modu' ve gönderdiğiniz tweetleri 30 saniyede gözden geçirmenizi sağlayacak bir düzenleme butonu gibi talep edilen özellikler ile birlikte geliyor.

Bunlara ek olarak Twitter Blue'ya abone olmanız halinde The Washington Post, Rolling Stone ve The Atlantic gibi bir dizi gazete ve dergi kuruluşunun makalelerine reklamsız bir şekilde erişim sağlamanız da mümkün olacak.

Tweetlerinizi otomatik olarak silmenize veya beğendiğiniz tweetlerde arama yapmanıza olanak sağlayan üçüncü parti uygulamaların sayısıyla karşılaştırıldığında, Twitter Blue kulağa oldukça 'fazla' geliyor. Ancak bunun şirketin ilk ücretli ürünü olduğunu düşündüğümüzde, Twitter'ın, istedikleri özellikleri sunarak daha küçük bir grup insana hitap etmeyi tercih etmesi de son derece anlaşılabilir bir durum.

(Webtekno)

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Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

TWITTER BLUE'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Twitter'ın bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacağı ve isteyen kullanıcıların bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebileceği belirtildi.

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" özelliği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecek.

Ayrıca uzun flood tweet'lerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da abonelik paketinde yer alacak.

Twitter Blue; yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunacak.

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