Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar?

TWİTTER BLUE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE NASIL KULLANILIR?

İlk olarak ABD ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Aylık 30 TL'ye mâl olan yeni abonelik hizmeti Twitter Blue, kaydedilmiş tweetleri düzenlemek için yer imi klasörleri, uzun ileti dizilerini kaldıran bir 'okuma modu' ve gönderdiğiniz tweetleri 30 saniyede gözden geçirmenizi sağlayacak bir düzenleme butonu gibi talep edilen özellikler ile birlikte geliyor.

Bunlara ek olarak Twitter Blue'ya abone olmanız halinde The Washington Post, Rolling Stone ve The Atlantic gibi bir dizi gazete ve dergi kuruluşunun makalelerine reklamsız bir şekilde erişim sağlamanız da mümkün olacak.

Tweetlerinizi otomatik olarak silmenize veya beğendiğiniz tweetlerde arama yapmanıza olanak sağlayan üçüncü parti uygulamaların sayısıyla karşılaştırıldığında, Twitter Blue kulağa oldukça 'fazla' geliyor. Ancak bunun şirketin ilk ücretli ürünü olduğunu düşündüğümüzde, Twitter'ın, istedikleri özellikleri sunarak daha küçük bir grup insana hitap etmeyi tercih etmesi de son derece anlaşılabilir bir durum.

(Webtekno)