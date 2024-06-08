TYT Fen Bilimleri soruları ve cevapları 2024: YKS TYT Fen Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS - TYT FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı.

Buna göre; YKS'nin son oturumu olan YDT'nin yarın 17.45'te sona erecek olması nedeniyle, soru ve cevap anahtarlarının yarın akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.