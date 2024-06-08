Haberler
Yaşam
TYT Fen Bilimleri soruları ve cevapları 2024: YKS TYT Fen Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:57
YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10:15 itibarıyla başladı. Sınava giren adaylar kadar gelecek yılın adayları da YKS soruları için araştırmaya koyuldu. Bu hususta YKS TYT Fen Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanır soruları yanıt ararken soruların yayınlanacağı tarih netleşti. İşte 2024 TYT Fen Bilimleri soruları ve cevapları yayınlanma tarihi hakkında detaylar.