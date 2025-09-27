Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025-2026 Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı
Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:57

Recep ayıyla başlayan, Ramazan ayıyla taçlanan üç aylar şimdiden araştırma konusu oldu. Maneviyatın arttığı, ibadetlerin çoğaldığı bu kıymetli vakitlerle ilgili olarak üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan hangi ay gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2025-2026 Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı tarihi.

Feyzi ve bereketi bol üç aylar için geri sayım başladı. Kandil gecelerini içeren bu mübarek vakitlerde ibadetin ve duanın kıymeti her zamankinden fazladır. Bu sebeple, yılın sonuna yaklaşırken üç aylar ne zaman başlıyor sorusu sıkça yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı hakkında detaylar.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimi ile üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Hicri takvime göre; bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb Ayı: 15 -19 Ocak 2026

Şaban Ayı: 20 Ocak - 2 Şubat 2026

Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )