Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025-2026 Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı

Feyzi ve bereketi bol üç aylar için geri sayım başladı. Kandil gecelerini içeren bu mübarek vakitlerde ibadetin ve duanın kıymeti her zamankinden fazladır. Bu sebeple, yılın sonuna yaklaşırken üç aylar ne zaman başlıyor sorusu sıkça yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Dini Günler Takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı hakkında detaylar.