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Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:32

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

Mübarek üç aylar başlangıcı Diyanet takvimi ile duyuruldu. Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan bu özel zamanda İslam alemi ibadete yönelecek. Şimdiden planlarını çıkaran Müslümanlar, Recep ayı tarihi için araştırmalara hız kazandırdı. Öte yandan bu aylarda yapılacak ibadetler de gündemde. Peki; üç aylar ne zaman başlıyor 2025? İşte, detaylar...

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

Üç aylar ne zaman 2025 yılı itibarıyla İslam aleminin gündeminde. Diyanet dini günler takvimi yayında. Recep ayının başlangıcı için geri sayım başladı. Ramazan'ı karşılamaya hazırlanacak Müslümanlar öncelikle üç aylar başlangıcında ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte, takvim...

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2025 takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayları tarihleri işaretlendi. Buna göre üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla 1 Recep ile başlıyor.

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Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

Ramazan 29 Mart günü son bulacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

RECEP AYI İBADETLERİ

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayına girerken Peygamber Efendimiz (s.a.s), 'Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan' – 'Ey Rabbimiz, bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' Duasını etmiştir.

Regaip ve Miraç üzere iki kıymetli hece Recep ayında yer almaktadır. Bu iki geceyi de Allah'ı zikrederek geçirmek çok değerlidir.

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