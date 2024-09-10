Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi

RECEP AYI İBADETLERİ

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayına girerken Peygamber Efendimiz (s.a.s), 'Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan' – 'Ey Rabbimiz, bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' Duasını etmiştir.

Regaip ve Miraç üzere iki kıymetli hece Recep ayında yer almaktadır. Bu iki geceyi de Allah'ı zikrederek geçirmek çok değerlidir.