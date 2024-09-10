Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
15:32
Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? 2025 Diyanet ile üç aylar başlangıcı ve Recep ayı tarihi
Mübarek üç aylar başlangıcı Diyanet takvimi ile duyuruldu. Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan bu özel zamanda İslam alemi ibadete yönelecek. Şimdiden planlarını çıkaran Müslümanlar, Recep ayı tarihi için araştırmalara hız kazandırdı. Öte yandan bu aylarda yapılacak ibadetler de gündemde. Peki; üç aylar ne zaman başlıyor 2025? İşte, detaylar...