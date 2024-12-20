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ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
13:44
Müslümanların ibadetle geçirmek istedikleri üç aylar yaklaşıyor. Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarında maneviyatını yaşamak isteyeneler üç aylar orucu ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. 3 aylar boyunca İslam alemi ibadetlerini yerine getirecek sonunda da bayrama kavuşacaklar. Peki, Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? İşte Diyanet takvimi…