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Haberler Yaşam ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:44

ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

Müslümanların ibadetle geçirmek istedikleri üç aylar yaklaşıyor. Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarında maneviyatını yaşamak isteyeneler üç aylar orucu ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. 3 aylar boyunca İslam alemi ibadetlerini yerine getirecek sonunda da bayrama kavuşacaklar. Peki, Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? İşte Diyanet takvimi

ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

Üç aylar başlangıç tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek üç aylarda Regaip, Miraç ve Berat kandiller ile Kadir Gecesi gibi dini günler bulunuyor. Bu günleri ibadetle geçirmek isteyenler oruç tarihlerini sorguluyor. Peki, Üç aylar orucu 2025 ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyla üç ayların başlangıç tarihi açıklandı. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

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ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

ÜÇ AYLAR ORUCU 2025 NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

ÜÇ AYLAR ORUCU 2025: Diyanet takvimi üç aylar orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulacak?

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

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