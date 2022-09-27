Üç Kız Kardeş 19. bölüm izle! Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Nihat, Mine'nin Somer'in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz'ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer'in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır.