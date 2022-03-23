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Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 07:28

ÜÇ KIZ KARDEŞ son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!

Kanal D ekranlarına her hafta Salı akşamları gelen Üç Kız Kardeş son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Dizinin ekrana gelen son bölümünde; Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısına umudunu kaybetmiş olup başka bir çare arayışına girdi ancak işler beklediğinden farklı ilerledi. Bu başlık altından, Üç Kız Kardeş izleme linki ve bölüm özetine ulaşabilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!

Üç Kız Kardeş izle! Kanal D ekranlarında Üç Kız Kardeş son bölüm yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Türkan, Somer'in boşanma isteğini kabul etmezken beklenmedik tepkiler işleri farklı boyuta taşıdı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler ise "Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!" araştırmaları yapıyor. İşte ayrıntılar!

ÜÇ KIZ KARDEŞ son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (5.BÖLÜM)

Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer.

Türkan, Somer'in boşanma istediğini kabul etmez. Somer beklemediği bu tepki karşısında Türkan'a çok öfkelenir. Türkan ise Somer'in bu öfkesi ve sessizliği karşısında bir karar verir. Ancak anlar ki onun için bütün yollar kapanmıştır artık…

Nesrin, Türkan'ın Somer'le ayrılığına Rüçhan'la yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih'in tehditleri karşısında zor durumdadır. Bunu Nesrin'le paylaşamaz ve kendisini halletmeye çalışır.

Rüçhan, Türkan'a yaptığı baskıyla Somer'den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamıştır. Ancak bu onu rahatlatmaz. Çünkü Mine'nin Somer'i kendine bağlayacak çok büyük bir kozu olduğunu öğrenir. Bunu önüne geçmek için harekete geçer. Bu da Mine'yi Somer'e karşı daha çok doldurur.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır.

Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

ÜÇ KIZ KARDEŞ son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!
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