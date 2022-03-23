Kanal D ekranlarına her hafta Salı akşamları gelen Üç Kız Kardeş son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 5.son bölüm izle!" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Dizinin ekrana gelen son bölümünde; Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısına umudunu kaybetmiş olup başka bir çare arayışına girdi ancak işler beklediğinden farklı ilerledi. Bu başlık altından, Üç Kız Kardeş izleme linki ve bölüm özetine ulaşabilirsiniz.