Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:14

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

Kanal D ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölüm ile bu akşam yayında olacak. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş 8. Bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. Türkan ve Somer ilişkisi gittikçe yol alırken Mine'nin hamileliği şüphe uyandırmaktadır. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Kanal D Üç Kız Kardeş 8. Bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu? İşte detaylar…