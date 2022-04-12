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Haberler Yaşam Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:14

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

Kanal D ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni bölüm ile bu akşam yayında olacak. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş 8. Bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. Türkan ve Somer ilişkisi gittikçe yol alırken Mine'nin hamileliği şüphe uyandırmaktadır. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, Kanal D Üç Kız Kardeş 8. Bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak, son bölümde ne oldu? İşte detaylar…

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

Başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosunda usta oyuncuları ve yeni yüzleri bir araya getiriyor. 90'lı yıllarda geçen dizi aşk ve aile temalarıyla izleyenlerin dizi listelerinde yer alıyor. Üç Kız Kardeş 8. Bölüm fragmanı da yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, neler olacak? İşte Üç Kız Kardeş 8. Bölümde yaşanacaklar…

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte bu akşam yayınlanacak yeni bölümün fragmanı:

ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Mine'nin yalanlarıyla karşılaştıktan sonra Mine ve eski eşi Nihat'ı bir arada görmesiyle bebekten de şüphe etmeye başlar. Bu sırada sürekli Türkan'ın şefkati ile karşılaşan Somer, giderek ona yakınlaşmaya başlar.

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

Öte yandan Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçer…

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanında neler var, Mine’nin bebeği kimden?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Somer'in baba oluşunu ifade etmesi Türkan'ın aklını karıştırır. Türkan bu işin peşine düşmüşken Mine Somer'e ulaşmaya çalışmaktadır. Cevapsız kalan Mine risk alarak Rüçhan Hanım'ın evine gider. Bu ziyaret dengeleri değiştirecek ve Rüçhan Hanımla eşini konuya dahil edecektir.

Somer ve Türkan ilişkisi bir yanda Dönüş ve Derya aralarını düzeltmek istersen işler daha da sarpa saracaktır. Fatih'in gelişi geçmiş dosyaları açacak ve işleri karıştıracaktır.

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