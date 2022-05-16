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Haberler Yaşam Üç Kuruş izle: Üç Kuruş 26.bölüm full izle Show TV’de!
Giriş Tarihi: 16.05.2022 22:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 22:00

Üç Kuruş izle: Üç Kuruş 26.bölüm full izle Show TV’de!

Üç Kuruş 26. son bölüm izle ekranı akşam saatleriyle beraber ilgi görüyor. Özellikle yeni bölümde Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar'ı kaybettiğini kabullenmemesi damga vuruyor. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar 16 Mayıs 2022 tarihli bölümü internet aracılığı ile de takip edebiliyor. Bu noktada ise dizisi Show Tv canlı yayını ile beraberi izleyenler naklen takip edebilecek. İşte Üç Kuruş 26. bölüm izle seçeneği ve yeni bölüm detayları…

Üç Kuruş izle: Üç Kuruş 26.bölüm full izle Show TV’de!

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş izle ekranı ile araştırılıyor. Bu haftaki yeni bölümde Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar'ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırmaya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar. Dizinin son bölümünü Show Tv yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde Üç Kuruş 26. bölüm full izle şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Üç Kuruş 26. bölüm full izle linki ve son bölüm özeti

Üç Kuruş izle: Üç Kuruş 26.bölüm full izle Show TV’de!

ÜÇ KURUŞ 26.BÖLÜM TAMAU FULL HEMEN İZLE

Üç Kuruş 26. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Show TV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/uc-kurus/2815

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Üç Kuruş izle: Üç Kuruş 26.bölüm full izle Show TV’de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, hayatta en sevdiği kadını, Bahar'ı kaybettiğini kabullenmez. Çektiği acıyı bastırFerhan, Kartal'a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars'ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal'ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar'ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.maya çalışırken, bu acıyı en iyi anlayan eski dostu Ferhan karşısına çıkar.

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