Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılırken, kesin tarihler ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmayı düşünen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

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