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Haberler Galeri Yaşam Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 03.08.2026 22:53

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev almak isteyen adaylar, başvuru süreci, gerekli belgeler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen başvuru işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. Başvuruların hangi yöntemle yapılacağı ve istenen şartlar da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvuruları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği usul ve takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranı, gerekli evraklar ve sürece ilişkin güncel bilgiler adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyulacak ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmeleri için duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başlandı.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılırken, kesin tarihler ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmayı düşünen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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