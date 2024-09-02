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Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:15

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan ve yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlamaya hazırlanan öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı için başvurular da il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyurusuna göre tamamlandı. Binlerce ücretli öğretmen adayı dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki 2024 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

2024-2025 yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapan binlerce aday Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmaya hazırlanan ücretli öğretmenlik adayları, başvurularını e-Devlet ve il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile tamamladı. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte, ücretli öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı haberin devamında...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile adaylara bilgilendirme yapacağı düşünülüyor.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden ve il - ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
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