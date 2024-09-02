Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
14:15
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan ve yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlamaya hazırlanan öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı için başvurular da il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyurusuna göre tamamlandı. Binlerce ücretli öğretmen adayı dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki 2024 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?