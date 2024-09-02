ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile adaylara bilgilendirme yapacağı düşünülüyor.