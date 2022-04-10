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Haberler Yaşam Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı (10 Nisan 2022) Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 12:17

Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı (10 Nisan 2022) Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

Son dönemde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına müdahale geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Ucuz et fiyatı fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Ucuz etler, Et ve Süt Kurumu'na ait 18 satış mağazında ve Tarım Kredi marketlerine ait 150 markette satılıyor. Peki, Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl? İşte ucuz et fiyatları listesi 10 Nisan 2022

Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı 10 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

10 Nisan ucuz et fiyatları listesi! Artan et fiyatlarının ardından, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi'nden son dakika açıklaması geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Peki, Et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL oldu? Ucuz et satan marketler hangileri? İşte ucuz et fiyatları listesi 10 Nisan 2022

UCUZ ET FİYATLARI LİSTESİ 10 NİSAN 2022

Ucuz etler, Et ve Süt Kurumu'na ait 18 satış mağazında ve Tarım Kredi marketlerine ait 150 markette satılıyor.

Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı 10 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

ET FİYATLARINA MÜJDE!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

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Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı 10 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı 10 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

"TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE BİR SIKINTI YAŞANIYOR"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.

Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı 10 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

"TÜRKİYE'NİN ET KAYNAĞINDA, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

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