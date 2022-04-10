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Ucuz et fiyatları listesi yayınlandı (10 Nisan 2022) Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
12:17
Son dönemde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına müdahale geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Ucuz et fiyatı fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Ucuz etler, Et ve Süt Kurumu'na ait 18 satış mağazında ve Tarım Kredi marketlerine ait 150 markette satılıyor. Peki, Et ve Süt Kurumu Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları ne kadar, kaç tl? İşte ucuz et fiyatları listesi 10 Nisan 2022