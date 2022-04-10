10 Nisan ucuz et fiyatları listesi! Artan et fiyatlarının ardından, Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi'nden son dakika açıklaması geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Peki, Et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL oldu? Ucuz et satan marketler hangileri? İşte ucuz et fiyatları listesi 10 Nisan 2022



UCUZ ET FİYATLARI LİSTESİ 10 NİSAN 2022



Ucuz etler, Et ve Süt Kurumu'na ait 18 satış mağazında ve Tarım Kredi marketlerine ait 150 markette satılıyor.