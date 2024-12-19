UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırılırken son olarak Fenerbahçe Athletic Bilbao'ya karşı mağlup olurken Galatasaray ise Malmö ile berabere kalmıştı. Beşiktaş ise Bodo/Glimt deplasmanında mağlup geldi. Son 16'da devam etmek isteyen temsilcilerimiz maç programını sorguluyor. Peki Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programı…