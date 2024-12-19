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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:50
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi maç heyecanı devam ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa'daki temsilcileriz olarak karşılaşmalarına hazırlanıyor. Yeni format gereği lig aşamasında iki karşılaşma daha oynanacak. Puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar direkt son 16'ya çıkarken 9 ve 24. Sıralar arasındakiler play off oynayacak. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ile GS, FB, BJK maçları...