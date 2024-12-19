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Haberler Yaşam UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:50

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maç heyecanı devam ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa'daki temsilcileriz olarak karşılaşmalarına hazırlanıyor. Yeni format gereği lig aşamasında iki karşılaşma daha oynanacak. Puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar direkt son 16'ya çıkarken 9 ve 24. Sıralar arasındakiler play off oynayacak. Peki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ile GS, FB, BJK maçları...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırılırken son olarak Fenerbahçe Athletic Bilbao'ya karşı mağlup olurken Galatasaray ise Malmö ile berabere kalmıştı. Beşiktaş ise Bodo/Glimt deplasmanında mağlup geldi. Son 16'da devam etmek isteyen temsilcilerimiz maç programını sorguluyor. Peki Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programı…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci karşılaşmalar Ocak ayında gerçekleşecek. Galatasaray, Dinamo Kiev ile 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da oynanacak. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile karşı karşıya geleceği mücadele 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Fenerbahçe, Lyon mücadelesi ise 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg 17:30

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45

12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

24 Ekim | Lyon - Beşiktaş 22.00

6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United 22.00

7 Kasım | Az Alkmaar - Fenerbahçe 23.00

28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe 23.00

11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao 18.30

23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon 20.45

30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe 23.00

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