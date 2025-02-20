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Haberler Yaşam UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:04

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin mevcut durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan play-off karşılaşmalarında Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılırken, Galatasaray ise mağlubiyet yaşamıştı.. Bu akşam temsilcilerimiz, hem tur atlamak hem de galibiyet almak için kritik mücadelelere çıkacak. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!

UEFA ülke puanı sıralaması, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Bu akşam Avrupa Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. İlk maçta 4-1 mağlup olan temsilcimiz, turu geçmek için en az 4 farklı galibiyete, uzatmalara gitmek için ise 3 farklı skora ihtiyaç duyuyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!

UEFA ÜLKE PUAN DURUMUNDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 42.900 puan ile 10. sırada yer alıyor

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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 20 ŞUBAT GÜNCEL LİSTE

1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN

2- İTALYA | 92,918 PUAN

3- İSPANYA | 88,595 PUAN

4- ALMANYA | 83,331 PUAN

5- FRANSA | 69,379 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!

6- HOLLANDA | 65.149 PUAN

7- PORTEKİZ | 61,166 PUAN

8- BELÇİKA | 54.750 PUAN

9 - ÇEKYA | 43,300 PUAN

10- TÜRKİYE | 42.900 PUAN

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!
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