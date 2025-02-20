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UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
18:04
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin mevcut durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan play-off karşılaşmalarında Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılırken, Galatasaray ise mağlubiyet yaşamıştı.. Bu akşam temsilcilerimiz, hem tur atlamak hem de galibiyet almak için kritik mücadelelere çıkacak. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...