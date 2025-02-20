UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL 2025 | UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Rövanş maçları bekleniyor!

UEFA ülke puanı sıralaması, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Bu akşam Avrupa Ligi'nde play-off rövanş maçları oynanacak. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. İlk maçta 4-1 mağlup olan temsilcimiz, turu geçmek için en az 4 farklı galibiyete, uzatmalara gitmek için ise 3 farklı skora ihtiyaç duyuyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...