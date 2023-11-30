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Haberler Yaşam Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:10

Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Üzücü olay Trabzon'da yaşanmıştı. Limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. Çalışmalara eşlik eden Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerinin, olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.

Özgür ÖZDEMİR
Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Olay, 27 Kasım'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu.


Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

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Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 4'üncü gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı.

Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Yaklaşık 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.

Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Öte yandan arama çalışmalarına destek veren SÜR-AK gönüllüleri, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaştı.

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