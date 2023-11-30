Haberler Yaşam Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık kaybolmuştu! Trabzon’daki olayda yeni gelişme

Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:10

Üzücü olay Trabzon'da yaşanmıştı. Limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. Çalışmalara eşlik eden Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerinin, olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.