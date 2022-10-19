Haberler Yaşam Ulusal Staj Programı (USP) nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 11:05

Ulusal Staj Programı (USP) nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Başkan Erdoğan tarafından başvurularının başladığı duyurulan Ulusal Staj Programı (USP) ücreti, başvuru şartları ve tarihleri ile araştırılmaya başladı. Üniversite öğrencilerine kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan programın ücretleriyle ilgili de bir müjde geldi. Öğrenciler, ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Stajyer maaşı da yeni dönemde adayların beklediği seviyeye çekiliyor. Peki, ulusal staj programı nedir, şartları neler, ücretli mi? İşte 2022 başvuruları hakkında merak edilenler…