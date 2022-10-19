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Haberler Yaşam Ulusal Staj Programı (USP) nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 11:05

Ulusal Staj Programı (USP) nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Başkan Erdoğan tarafından başvurularının başladığı duyurulan Ulusal Staj Programı (USP) ücreti, başvuru şartları ve tarihleri ile araştırılmaya başladı. Üniversite öğrencilerine kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan programın ücretleriyle ilgili de bir müjde geldi. Öğrenciler, ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Stajyer maaşı da yeni dönemde adayların beklediği seviyeye çekiliyor. Peki, ulusal staj programı nedir, şartları neler, ücretli mi? İşte 2022 başvuruları hakkında merak edilenler…

Ulusal Staj Programı USP nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Ulusal staj programı başvurusu başladı! Başkan Erdoğan tarafından e-insan tanıma programında anlatılan süreçle ilgili yeni detaylar öğrencilerin gündeminde. Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman bitecek soruları yanıt aramaya başladı. Asgari ücret seviyesine çekileceği açıklanan staj maaşı da araştırma konusu oldu. Peki, 2022 Ulusal staj programı şartları neler, nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, yanıtlar…

Ulusal Staj Programı USP nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN: STAJ MAAŞINI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİYORUZ!

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ulusal staj ücreti şöyle:

Ulusal Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün (18 Ekim 2022) itibarıyla açıyoruz.

Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık.

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Ulusal Staj Programı USP nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ULUSAL STAJ PROGRAMI USP NEDİR?

Konuyla ilgili Kariyer Kapısı resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Ulusal Staj Programı USP nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı USP nedir, şartları neler, ücreti ne kadar? 2022 Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Program'a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

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