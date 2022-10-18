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Haberler Yaşam 2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:36

2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?

Ulusal Staj Programı 2022 hakkında birçok detay Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen e-insan tanıtım töreninde paylaşıldı. Gençlerin kamu ve özel sektörde sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlayan program için başvurular açıldı. Şimdi milyonlarca üniversite öğrencisi Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar, maaş ne olacak, kimler başvurabilir? İşte, USP Ulusal staj hakkında tüm merak edilenler…

2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?

Ulusal Staj Programı nedir, başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir soruları Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemdeki yerini aldı. Sektörün önde gelen kamu ve özel kuruluşlarındaki staj imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için oldukça önemli bir fırsat sunan ulusal staj başvuruları başladı. Ulusal Staj Programı başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir, ne zaman gibi sorular yanıt arıyor. İşte, 2022 Ulusal Staj Programı ücreti, maaşı, başvuru ekranı hakkında merak edilenler…

2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?

BAŞKAN ERDOĞAN: STAJ MAAŞINI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİYORUZ!

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ulusal staj ücreti şöyle:

Ulusal Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün (18 Ekim 2022) itibarıyla açıyoruz.

Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık.

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2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Konuyla ilgili Kariyer Kapısı resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

2022 USP Ulusal staj programı başvuru şartları ve tarihleri! Ulusal Staj Programı nedir, ücreti ne kadar?

Program'a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

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