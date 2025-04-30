Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son tarih ne zaman, uzatıldı mı? İşte, 2025 UTTS montaj ücreti

Şirketlere ait araçların etkin takibi amacıyla zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni kararlar gündemde. Araçlara sistemin montajı için verilen sürenin ertelenip ertelenmediği vatandaşlar ve kurumlar tarafından yakından izleniyor. UTTS uygulamasında süre uzatıldı mı, montaj için son gün ne zaman? İşte, detaylar...