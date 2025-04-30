Haberler
Yaşam
Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son tarih ne zaman, uzatıldı mı? İşte, 2025 UTTS montaj ücreti
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:19
Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) son tarih ne zaman, uzatıldı mı? İşte, 2025 UTTS montaj ücreti
Şirketlere ait taşıtlarda zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Sistemin devreye alınması için tanınan sürenin uzatılıp uzatılmadığı ve montaj işlemleri için son tarihin ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, UTTS uygulamasında son durum ne, montaj için verilen süre uzatıldı mı? İşte, detaylar...