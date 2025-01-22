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Haberler Yaşam Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok
Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 07:09

Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok

Seyahat acentesi sahibi Hüseyin K. (30), sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Umre'ye gitme hayali kuran vatandaşları ağına düşürdü. Umre vaadiyle dini duygularını istismar ettiği 32 vatandaştan yaklaşık 25 milyon lira topladı. Ancak belirttiği tarihte kimseyi Umre'ye göndermedi ve vatandaşları oyalamaya devam etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılığa ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Hüseyin K. ve birlikte hareket ettiği belirlenen Okan K. (32), Resul K. (54) ve Songül K. (50) hakkında ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Hüseyin K. ise: "Dolandırıcılık işi ile alakam yok" dedi.

HUZEYFE ATICI
Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok

İstanbul Bahçelievler'de ikamet eden Hüseyin K, sahip olduğu seyahat acentesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden ilan ve reklamlar vererek Umreye gitme hayali olan vatandaşlara ulaştı. Rezervasyon yaptıran kişiler, kendilerinden talep edilen ücretleri Hüseyin K'ye gönderdiler ve gidecekleri günü beklemeye başladılar. Planlanan gün geldiğinde ise Hüseyin K. vatandaşları umreye götürmedi. Devam eden süreçte acentenin kendilerini oyaladığı fark eden mağdurlar, dolandırıldıklarını belirterek adliyeye gitti. Şikayet üzerine Hüseyin K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok

25 MİLYONLUK VURGUN YAPTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında seyahat acentesi sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede Hüseyin K. ve birlikte hareket ettiği belirlenen Okan K., Resul K. ve Songül K.'nın 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapislerini talep etti. İddianamede Hüseyin K.'nın 32 mağdurdan toplamda yaklaşık 25 milyon TL para haksız kazanç elde ettiği yer aldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

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Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok

"DOLANDIRICILIK İLE ALAKAM YOK"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hüseyin K., şunları söyledi: "Suçlamaları kabul etmiyorum. Serdar A. ile Umre seyahat acentesi işletiyorum.

Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok

Dolandırıcılık işi ile alakam yok. Ortağım Serdar'ın hesaplarda ne kadar para olduğunu sürekli sorması üzerine gelen paraları önce bir bahis sitesine sonra da kendime ait banka hesabına aktarıyorum.

Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok

Mağdur olan kim varsa parasını vereceğim"

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