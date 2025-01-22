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Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok
Giriş Tarihi: 22.01.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
07:09
Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun! 320 yıla kadar hapisleri istendi: Ddolandırıcılık işi ile alakam yok
Seyahat acentesi sahibi Hüseyin K. (30), sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Umre'ye gitme hayali kuran vatandaşları ağına düşürdü. Umre vaadiyle dini duygularını istismar ettiği 32 vatandaştan yaklaşık 25 milyon lira topladı. Ancak belirttiği tarihte kimseyi Umre'ye göndermedi ve vatandaşları oyalamaya devam etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılığa ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Hüseyin K. ve birlikte hareket ettiği belirlenen Okan K. (32), Resul K. (54) ve Songül K. (50) hakkında ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Hüseyin K. ise: "Dolandırıcılık işi ile alakam yok" dedi.