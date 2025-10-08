Umutcan ve Melisa boğazları kesilerek katledilmişti! Acılı anne açıkladı: Kocamı da öldürmüş olabilir

"HAKKIMIZDA HER ŞEYİ ARAŞTIRMIŞ"

Şimşek, sanığı hiç tanımıyor olmalarına rağmen onun haklarındaki her şeyi araştırıp öğrendiğini iddia ederek, "Tek başına olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar rahat geliyor. Benim hakkımda her şeyi nasıl biliyor, nasıl buluyor ve nereden öğreniyor. Ben olay günü köye gezmeye gitmiştim. Geldiğimde çocukları o halde annemle ben bulduk. Sonrasında ben polisi ve kardeşlerimi aradım. Sağ olsun devletimiz kısa bir sürede katili yakaladı. Yakalandı ama olan benim çocuklarıma oldu" dedi.

"ÇOCUKLARIMI GERİ GETİREMEM AMA ONA HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDIRIRIM"

Şimşek, verdiği mücadeleyle çocuklarını geri getiremeyeceğini ama katile hak ettiği cezayı aldırabileceğin ifade edip, "Ben çocuklarımı geri getiremem ama bu adama da hak ettiği cezayı aldırırım. 5 yıl önce ben bu adamı yakalatmıştım. Onu bırakmasalardı belki de benim çocuklarım hâlâ yaşıyor olurdu. 5 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştum ve yakalandığında 6 ay içeride kaldı ama çıkıp benim çocuklarımı öldürdü. Bu adam beni suçluyor. 'Sen beni borcunuzu ödeyeceğim diye çağırdın' diyor. Ben onu tanımam. O beni nasıl tanıyor, benim hakkımda her şeyi nasıl biliyor. Mahkemede her şeyi reddediyor. 'Ben yapmadım, Sivas'a geldim ama onlara gitmedim' diyor. Oysaki her şey açıkça ortada" dedi.