Umutcan ve Melisa boğazları kesilerek katledilmişti! Acılı anne açıkladı: Kocamı da öldürmüş olabilir
Giriş Tarihi: 08.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:11
Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek'in acılı annesi Ayşegül Şimşek, ilk kez konuştu ve çarpıcı ifadelerde bulundu. Anne Ayşegül Şimşek kayıp kocası Uğur Şimşek'i de aynı katilin öldürmüş olabileceğini söyledi. İşte detaylar...