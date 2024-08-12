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Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:34

Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala üniversite kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında üniversite tercihleri alındı. Eğitim hayatlarına üniversite sıralarında devam etmeye hazırlanan adaylar "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kazandıkları okullara yerleşmek için gerekli olan belgeleri hazırlayacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir? İşte detaylar…

Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların gündeminde "Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?" sorusu yerini alacak. 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılan TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından yerleştirme sonuçları Ağustos ayında erişime açılıyor. e-Devlet üzerinden yapılan elektronik kayıtlarda, aday T.C kimlik numarası ve şifresi kullanılacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, üniversite kayıt takvimi 2024 ve kayıt için gerekli belgeler ve evraklar listesi...

Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

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Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

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Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapılacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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