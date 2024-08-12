Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
15:34
Üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala üniversite kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında üniversite tercihleri alındı. Eğitim hayatlarına üniversite sıralarında devam etmeye hazırlanan adaylar "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kazandıkları okullara yerleşmek için gerekli olan belgeleri hazırlayacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2024-2025 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler/evraklar nelerdir? İşte detaylar…